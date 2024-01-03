Немецкий канцлер Олаф Шольц может досрочно сложить с себя полномочия из-за потери доверия со стороны общества. Об этом в своем материале сообщает итальянская газета Repubblica.

«В 2024 году канцлер может быть вынужден прекратить руководить страной. … Ходят слухи, что дело Wirecard и отношения с … Яном Марсалеком могут нанести последний удар лидеру социал-демократов», – написал авто материала в итальянской газете.

По словам обозревателя издания, примерно три четверти населения Германии выражают свое недовольство в адрес принимаемых решений действующим канцлером Олафом Шольцем и членами его партии. При этом катализатором роста недоверия в немецком обществе стал скандал, связанные с компанией Wirecard.

Напомним, что в 2020 году руководству компании Wirecard было предъявлено обвинение в мошенничестве из-за результатов аудиторской проверки, когда была выявлена нехватка средств в размере 1,9 миллиарда евро. При этом занимавший на тот момент должность министра финансов Олаф Шольц пытался защитить компанию от нападок.