Журналисты портала 116.ru побеседовали с бывшим членом известной казанской группировки, существовавшей в 90-х годах. Как сообщает бывший опэгэшник, он решил оставить «бандитскую жизнь» и начать новый путь в конце 90-х годов после того, как погибло много его соратников.

Сейчас Равиль (имя изменено автором материала) является бизнесменом в Казани, имеет свое небольшое дело. Он посмотрел сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» и считает, что в нем нет никакой «романтизации» бандитизма. Однако в картине все же не полностью отражена действительность.

По словам экс-участника казанской ОПГ в сериале все же показаны схожие с теми временами события. К примеру, он сделал акцент на сложных последствиях для девушек, перенесших изнасилование. Кроме того, он считает финал сериала очень достойным. По его словам, смерть Адидаса была неизбежна, как и судьба Пальто в колонии, ведь в те времена таких историй были десятки, а то и сотни.