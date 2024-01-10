Российские разведчики Западной группировки войск из состава расчета малогабаритной радиолокационной станции (РЛС) «Соболятник» использовали на линии боевого соприкосновения БМП Bradley противника в качестве приманки, чтобы накрыть артиллерийским огнем танк ВСУ. Об этом рассказал разведчик ВС России с позывным «Депутат» в опубликованном Министерством обороны видеоролике.

По словам российского бойца, приоритетными целями для них является бронетехника Вооруженных сил Украины, преимущественно западного производства. При этом пехота является второстепенной целью. Поэтому расчет РЛС «Соболятник» работает в паре с оператором разведывательного БПЛА для визуального контроля поражения, обнаруженных целей.