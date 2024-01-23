Министерство обороны России опубликовало историю героя России летчика Ивана Редкокашина, самолет которого был подбит вражескими силами. Пилоту пришлось катапультироваться и в течение двух суток добираться к своим.

Российский пилот получил ранение в области сердца, но, несмотря на это, он решительно пробирался на российскую сторону, имея в качестве вооружения только автомат и две гранаты в карманах. По его словам, ему пришлось катапультироваться, так как его самолет был подбит вражеской ракетой. Произошел отказ в управлении машиной и загорелся один из двигателей.

«Катапультировался. Приземлился в поле, встал, обернулся – уже стреляют, кто-то ко мне бежит», – рассказал российский летчик.

Когда он добежал до лесопосадки, то осознал, что получил ранение. Его лицо было посечено осколками, а в области сердца также застрял кусок металла. Он наложил себе повязку, как смог, и стал дожидаться темноты, чтобы добираться к своим. С собой у него были компас и карта.

«Мне повезло – я как-то раз уже летал в этот район. Прикинул – до границы примерно 100 километров. Решил: днем – идти по лесам, ночью – через населенные пункты».

Он шел на протяжении двух суток и смог выйти к российскому блокпосту. После того, как его личность была опознана, российский пилот был эвакуирован вертолетом и доставлен в госпиталь.