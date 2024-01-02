В результате ракетного удара со стороны Вооруженных сил Российской Федерации по командному пункту, расположенному под землей в Киеве, был ликвидирован высокопоставленный генерал ВСУ, заместитель главкома Валерия Залужного. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает издание «Военное дело».

«В Киеве уничтожен подземный командный пункт с генералом заместителем главкома ВСУ Валерия Залужного», – написали авторы Телеграм-канала.

В настоящий момент подробная информация о ракетном ударе по подземному бункеру отсутствует. Имя погибшего украинского генерала пока неизвестно. При этом официальные представители Украины и Российской Федерации пока никак не прокомментировали данную новость.

Авторы Телеграм-канала отмечают, что в результате ракетной атаки по военным объектам на территории Киева российскими Вооруженными силами было уничтожено несколько зенитных комплексов системы ПВО, а также цех по производству беспилотников для ВСУ. Жители города публикуют в социальных сетях многочисленные ролики, на которых видны взрывы в городе.