Российский президент В. Путин на встрече со студентами-участниками СВО заявил, что российская элита – это «не чудики, которые обнажают гениталии или показывают заднее место», пишет ТАСС. Таким образом российский президент второй раз упомянул «голую» вечеринку Ивлеевой, которая вызвала скандал в декабре прошлого года.

Президент подчеркнул, что российская элита должна формироваться из тех, что защищает родину. В качестве примера он назвал присутствующих на встрече студентов. Они прервали обучение в вузах и приняли участие в СВО. С этими студентами президент встретился в ходе рабочей поездки в Петербург 26 января. Впрочем, Путин добавил, что «чудики» тоже нужны.

Полторы недели назад российский президент уже делал отсылку к «голой» тусовке. Он сказал, что у участников спецоперации и «прыгающих без штанов» – слишком разные ценности.