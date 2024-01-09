Президент РФ Владимир путин предоставил гражданство России потомку российской императрицы Екатерины II и князя Григория Потёмкина Андрею Калагеорги. Соответствующее решение было размещено на официальном сайте опубликованных правовых актов. Об этом сообщает РИА Новости.

«В соответствии с пунктом “а” статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: 1. Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:… 13) Калагеорги Андрей Лео, родившийся 1 июня 1967 года в Соединенных Штатах Америки», – говорится в документе.

Согласно данному документу, российское гражданство также получили американский журналист и ведущий англоязычного телеканала RT Питер Лавелль, фотограф из Греции Костас Асимис, британский фотограф Крейг Спикс и врач из Хорватии Мирелла Якупанец, работающая в зоне проведения СВО.

Ранее постоянный председатель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил о намерении потомка российской императрицы Екатерины II Андрея Калагеорги получить гражданство Российской Федерации. Сейчас он проживает в Санкт-Петербурге, однако намерен перебраться в Крым.