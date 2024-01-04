Российский президент Владимир Путин 4 января подписал указ о предоставлении российского гражданства для иностранных граждан и их семей при заключении контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации.

Согласно указу президента России, все иностранные граждане, заключившие контракт с российской армией в период проведения специальной военной операции, имеют право подать заявление на получение гражданства РФ. Данное право также предоставляется и членам их семей.

Кроме того, подать заявление на предоставление российского гражданства имеют право иностранцы, которые были уволены с военной службы ВС РФ в период проведения спецоперации по состоянию здоровья или по достижению предельного возраста. Также такое право дается иностранцам по истечению срока контракта и в связи с прекращением действия военного положения.

Напомним, в апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон «О гражданстве Российской Федерации», предусматривающий лишение приобретенного гражданства за преступления, совершенные против государства, терроризм, незаконный оборот наркотических веществ.