Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что для обеспечения безопасности Донбасса, необходимо отодвинуть украинских боевиков от Донецка и других населенных пунктов на должное расстояние. По его словам, силам ВС РФ следует отодвинуть ВСУ на расстояние, откуда они физически не смогут бить по российским населенным пунктам.

Пушилин также подчеркнул, что расстояние еще зависит от видов оружия, используемого боевиками киевского режима. По словам главы ДНР, российской армии предстоит колоссальная работа, но он верит в «силу русского оружия».

Ранее Денис Пушилин заявил о важности освобождения Соледара, Марьинки и Артемовска. И хотя Марьинка была практически полностью разрушена, глава ДНР считает, что в будущем населенный пункт будет восстановлен. Также Пушилин подчеркнул, что ВС РФ наносят удары лишь по военным объектам противника и критической инфраструктуре Украины. А ВСУ без зазрения совести бьют по мирным жителям в Донецке и Белгороде.