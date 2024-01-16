Верховным судом Донецкой Народной Республики был приговорен к пожизненному заключению военнослужащего из украинского нацбатальона Азов (запрещенная в России террористическая организация). Он расстрелял автомобиль с мирными жителями в Мариуполе. Такую информацию сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего старшего пулеметчика отдельного отряда специального назначения “Азов” национальной гвардии Украины Сергея Михайленко… Суд приговорил Михайленко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», – заявили в Генпрокуратуре РФ.

В ходе суда было установлено, что 19 марта 2022 года подсудимый обнаружил передвигающийся по улице Мариуполя гражданский автомобиль. На нем были наклеены белые ленты и белые надписи, обозначающие присутствие в автомобиле несовершеннолетних. В машине была семья с тремя детьми.

Однако Сергею Михайленко был дан приказ ликвидировать мирное население. Поэтому он и старший боевой позиции осуществили расстрел автомобиля. По итогу двое мужчин, женщина и трехлетний ребенок скончались на месте. А бабушка и двое ее внуков смогли спастись.