19 января православные христиане отмечают великий праздник – Крещение Господня. Многие уверены, что в этот день следует в обязательном порядке окунаться в прорубь. Причем этот обряд совершают даже далекие от религии люди. Об этом сообщает РИА Новости.

В нынешнем году в России организовано более трех тысяч мест для крещенского купания. В каждом из московских регионов есть минимум две локации. А в Подмосковье – целых 230. Каждая из них была обследована сотрудниками МЧС. Все эти локации оборудованы для безопасности удобными спусками. И везде будут дежурить бригады спасателей и скорой помощи.

Церковный публицист протоиерей Максим Первозванский рассказал, что позиция РПЦ к купанию в студеной воде довольно неоднозначная.

«Традиция, на самом деле, древнейшая. Так верующие символически участвуют в тех событиях, которые Церковь вспоминает в праздник Крещения Господня», – отметил протоиерей.

Но, по словам Максима Первозванского, крещенские купания в проруби, вопреки всеобщему мнению, не являются обязательным ритуалом. Его даже нет в церковном уставе. А вот брать в церкви освященную воду – это верная традиция. Ее всегда можно взять в православном храме.