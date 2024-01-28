В 1984 году 40-й президент Соединенных Штатов Америки Рональд Рейган дал старт «Стратегической оборонной инициативе» (СОИ), прозванную в американских средствах массовой информации «Звездными войнами». По мнению многих высокопоставленных политиков и дипломатов, данная программа оказала сильное влияние на переговоры между США и СССР о разоружении. Об этом в своем материале пишет газета «Коммерсантъ».
Официальная цель программы СОИ заключалась в создании надежной противоракетной обороне США, размещенной в космосе. При этом в ней подразумевалось использование совершенно новых видов вооружений, основанных на новых физических принципах. Например, предполагалось использовать для перехвата ракет лазеры с ядерной начинкой (программа «Эскалибур»), орбитальные зеркала, которые могли бы перенаправлять лазерные лучи, и «пучковое оружие», уничтожающее ракеты противника с помощью мощного потока «нейтральных частиц».
После прихода к власти в 1981-м году Рональд Рейган решил отказаться от политики разрядки в отношениях с Советским Союзом и сделал ставку на «мир через укрепление силы». Программа «Звездные войны» должна была обеспечить защиту территории США от превосходящего по количеству ядерного потенциала СССР.
«Мы знали, что военные расходы советской экономики столь велики, что подталкивают всю страну к скорому и неизбежному банкротству. Но мы знали также и то, что если начнется разработка СОИ, то Советы окажутся перед ужасной правдой: у страны просто нет средств, чтобы продолжать разрабатывать не только наступательные, но и оборонительные средства вооружения. И когда в марте 1985 года переговоры возобновились, по другую от американцев сторону стола сидели уже новые люди, которые эту “ужасную правду” осознали и не питали никаких иллюзий относительно возможностей советской системы», – приводит комментарий Рейгана издание Los Angeles Times по поводу подписания двухстороннего договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между СССР и США.