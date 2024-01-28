В 1984 году 40-й президент Соединенных Штатов Америки Рональд Рейган дал старт «Стратегической оборонной инициативе» (СОИ), прозванную в американских средствах массовой информации «Звездными войнами». По мнению многих высокопоставленных политиков и дипломатов, данная программа оказала сильное влияние на переговоры между США и СССР о разоружении. Об этом в своем материале пишет газета «Коммерсантъ».

Официальная цель программы СОИ заключалась в создании надежной противоракетной обороне США, размещенной в космосе. При этом в ней подразумевалось использование совершенно новых видов вооружений, основанных на новых физических принципах. Например, предполагалось использовать для перехвата ракет лазеры с ядерной начинкой (программа «Эскалибур»), орбитальные зеркала, которые могли бы перенаправлять лазерные лучи, и «пучковое оружие», уничтожающее ракеты противника с помощью мощного потока «нейтральных частиц».

После прихода к власти в 1981-м году Рональд Рейган решил отказаться от политики разрядки в отношениях с Советским Союзом и сделал ставку на «мир через укрепление силы». Программа «Звездные войны» должна была обеспечить защиту территории США от превосходящего по количеству ядерного потенциала СССР.