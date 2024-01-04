Российский политолог, профессор Дмитрий Евстафьев высказал свою точку зрения о дальнейших отношениях США и Китая в 2024 году. По его словам, противоборство между США и КНР еще не закончено. Американцы прощупывают почву, выясняя, как далеко они могут «выйти за ленточку». Он подчеркнул, что все же Штаты одержали победу над Поднебесной с точки зрений гибридного противостояния в 2023 году.

«Выиграна ситуация на Тайване, почти выиграна ситуация в санкционной политике. Китай фактически соглашается соблюдать глобализированное американское санкционное законодательство. В пользу США развивается ситуация в мировых финансах. Дедолларизация на базе китайских финансовых инструментов крайне замедлилась. Америке удалось замедлить развитие БРИКС, в том формате, как того хотели китайцы. Сейчас США дошли до предела возможностей гибридной войны», – заявил Евстафьев.

Профессор акцентировал внимание на «настроениях» в Вашингтоне. И хотя сейчас нет предпосылок о готовности Соединенных Штатов перейти к прямой военной конфронтации с КНР, все же этого исключать не стоит. Ведь среди американских элит есть группа, желающая начать с Китаем полноценный вооруженный конфликт невысокой интенсивности.