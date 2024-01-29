На Украине сотрудники военкоматов применяют силу при вручении повесток гражданам призывного возраста в общественных местах. Об этом в интервью немецкому телеканалу ARD заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Да, есть случаи, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в военкоматы. Правильно ли это? Абсолютно нет, они не должны этого делать. Поэтому я и попросил наших военных и депутатов, когда они будут готовить этот законопроект, чтобы не было шансов ходить по улицам», – сообщил президент Украины.

При этом в Сети ежедневно публикуются видео, снятые в различных регионах Украины, на которых сотрудники территориальных центров комплектования вручают повестки в общественных местах и силой доставляют в военкоматы для дальнейшей мобилизации в ряды ВСУ. Например, 23 января появилась информация, что в Одессе насильственно мобилизовали мужчину в ряды украинской армии прямо из общественного транспорта.