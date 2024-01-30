Кровопролитный конфликт на Украине может быть разрешен только дипломатическим путем, а единственный западный лидер способный на это – бывший президент США Дональд Трамп. Об этом в интервью французскому изданию Le Point заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы считаем, что единственное решение – дипломатическое. Оно предполагает прекращение огня и мирные переговоры», – заявил глава венгерского правительства.

По мнению Орбана, если бы пост американского президента в феврале 2022 года занимал Дональд Трамп, то на территории Европы не было бы вооруженного конфликта. При этом венгерский премьер-министр уверен, что из всех современных лидеров только бывший президент США способен остановить боевые действия и принести мир Украине, поскольку является достаточно опытным и сильным политиком.