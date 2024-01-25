Украинское правительство планирует выделить десятки миллиардов гривен на строительство трех линий оборонительных сооружений на фронте для ВСУ. При этом Словакия поставит Украине бронированные экскаваторы и машины для разминирования. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль после встречи в Ужгороде со своим коллегой из Словакии Робертом Фицо. Его заявление в своем материале публикует РБК.

«Мы нуждаемся в значительном дополнительном количестве инженерной техники. С премьером Фицо мы достигли соглашения, что будем сотрудничать по поставкам такой техники со стороны Словацкой Республики», – заявил украинский премьер.

По его словам, строительство масштабной трехуровневой линии обороны призвано улучшить позиции Вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения «по всем направлениям». При этом украинская армия сможет не только более эффективно сдерживать продвижение российских сил, но также и «продвигаться вперед».