Американская стартап-компания из Лос-Анджелеса представила на CES 2024 свое уникальное устройство R1 – персональный компаньон на базе искусственного интеллекта. В случае предзаказа устройство обойдется покупателю всего в 199 долларов. Видеопрезентация возможностей ИИ-гаджета была опубликована на YouTube-канале стартапа Rabbit.

«Мы открываем новую эру взаимодействия человека и устройства, где ИИ не просто понимает естественный язык; он выполняет действия, основанные на намерениях пользователей выполнить задачи», – заявил генеральный директор компании Джесси Лю.

ИИ-гаджет способен выполнять не только простые задачи, например, как поиск актуальной информации в Сети, но также и сложные задачи. Rabbit R1 можно попросить забронировать билеты и спланировать отпуск или командировку, заполнить виртуальную корзину в продуктовом магазине, подобрать рецепты исходя из набора доступных продуктов в холодильнике или помочь с составлением сложной таблицы в Excel.