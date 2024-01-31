Правнучка советского летчика-испытателя, Героя Советского Союза Валерия Павловича Чкалова в ходе интернет-дебатов призвала нанести ядерный удар по центру Москвы. При этом она заявила, что готова проспонсировать данное мероприятие. Об этом в своем материале сообщает «Московский Комсомолец».

По ее словам, ВСУ могут завершить боевые действия, нанеся ядерный удар по центру принятия решений в Москве. В пример она привела атомную бомбардировку японских городов Хиросима и Нагасаки, назвав это «прекрасным завершением конфликта». Являющаяся гражданкой Израиля Дарья Богданова заявила, что ей наплевать на родную мать и бабушку, проживающих в столице России.

Член Общественной палаты, журналист международной медиагруппы «Россия Сегодня» Армен Гаспарян призвал компетентные органы Российской Федерации обратить внимание на высказывания правнучки Чкалова. По его словам, он лично обращался по вопросу Дарьи Богдановой в СК РФ в июне прошлого года, но получил отказ.