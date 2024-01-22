Телеграм-канал Baza показал на видео удар ВСУ по терминалу компании «Новатэк» в порту Усть-Луга в Кингисеппском районе.

На записи видно, как над терминалом пролетает беспилотный аппарат предположительно самолетного типа. На кадрах другого видео запечатлен взрыв и столб огня, взметнувшийся в небо.

Напомним, удар по порту Усть-Луга в Ленинградской области был нанесен в ночь на 21 января. На терминале компании «Новатэк» начался сильный пожар, работу предприятия пришлось временно остановить. Весь персонал своевременно эвакуировали, пострадавших нет.

Издание «Фонтанка» ранее сообщало, что около 1:00 на подлете к Санкт-Петербургу были замечены два БПЛА самолетного типа. Не долетая до города, они сменили курс и направились в Кингисеппский район. В 3:20 якобы именно эти дроны атаковали терминал «Новатэка».