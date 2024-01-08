В КНР была открыта самая высокая в мире вертикальная овощная ферма. Она была построена в городе Сычуань, а по высоте ее можно сравнить с 20-этажным зданием.

На данном предприятии используется нестандартный подход к сельскому хозяйству. Урожайность увеличивается за счет оптимизации пространства. И для этого нет необходимости в использовании обширных земельных участков. На этой ферме практикуется вертикальное выращивание овощей, что позволяет максимально эффективно использовать пространство.

На вертикальной китайской ферме используются роботизированные системы. С помощью управляемых передовыми технологиями роботов на ферме полностью автоматизированы системы полива, контроля температурного режима и освещения, внесения необходимых удобрений.

Кроме использования автоматизированных технологий на ферме применяются инновационные методы выращивания овощей. В процессе выращивания технологи используют гидропонную систему.