Губернатор Брянской области Александр Богомаз опубликовал в своем Телеграм-канале снимок обрушившегося нефтяного резервуара после атаки со стороны ВСУ. На кадрах четко видны огромные бочки для нефтепродуктов, охваченные огнем. Одна из них просто обрушилась.

Также на фото видны сотрудники спасательных служб, ликвидирующие возгорание. Богомаз подчеркнул, что для локализации огня было призвано 140 человек. Пожарно-спасательные подразделения подготавливаются к применению пенной атаки на огонь.

Напомним, что пожар на нефтебазе в Брянской области произошел в результате сброса боеприпаса украинским беспилотным аппаратом. Сброс боеприпаса произошел несмотря на то, что российскими средствами РЭБ вражеский беспилотник был посажен.

Отмечается, что площадь в результате возгорания на нефтебазе в Брянской области составляет 1 тысячу километров квадратных. Загорелось четыре резервуара с бензином, общий объем которых составляет 6 тысяч кубометров.