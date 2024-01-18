В Телеграм-канале WarGonzo была опубликована видеозапись боя морских пехотинцев Вооруженных сил России, ликвидирующие плацдарм противника ВСУ в районе Крынок на Левобережье Херсонской области. На кадрах запечатлена работа танкистов 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота Российской Федерации.

Согласно публикации, населенный пункт Крынки практически полностью разрушен. По словам автора материала, плацдарм ВСУ напоминает «кладбище украинцев», ведь развить более широкомасштабные действия на левом берегу Днепра.

Однако артиллерия противника продолжает простреливать Левобережье с правого берега. А беспилотные летательные аппараты ВСУ очень активно ведут атаку на данном участке фронта.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России смогли прорвать плацдарм украинских боевиков в населенном пункте Крынки в Херсонской области. Российские бойцы установили там флаг Российской Федерации.