В декабре украинского актера Владимира Фединчука мобилизовали в ряды ВСУ, а в конце января стало известно о его гибели в районе Михайловки. Фединчуку было 32.

Гибель украинского артиста подтвердил в соцсетях градоначальник Ровно А. Третьяк. Именно в этом городе родился, вырос и жил Фединчук. Как пишет тг-канал «Шепот Фронта», мобилизованный актер повоевал меньше месяца и погиб в сражениях под Михайловкой.

Известно, что до мобилизации Фединчук служил в местном музыкально-драматическом театре. Он был задействован в постановках «Зернохранилище», «Скрудж. Рождественская история», «Энеида».

Ранее сообщалось, что в конце января в результате артобстрела погиб экс-футболист киевского «Динамо». 38-летний Сергей Рожок вступил в ряды ВСУ в первые дни после начала СВО.