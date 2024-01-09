Жители Белгорода, пострадавшие в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, получат денежную компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Об этом в ходе оперативного совещания заявил глава Министерства здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

«В настоящее время 38 человек получили средний или тяжкий вред здоровью. Они подпадают под выплаты в соответствии с ранениями», – заявил министр здравоохранения Белгородской области.

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, выплаты пострадавшим начнут перечислять уже 9 января. По распоряжению губернатора, получившие средние и тяжелые ранения жители Белгородской области могут претендовать на выплату компенсации в размере 500 тысяч рублей из бюджета региона.

Напомним, что украинские военнослужащие обстреляли центральный район Белгорода снарядами с кассетной боевой частью из реактивной системы залпового огня чешского производства 30 декабря 2023 года.