Правительство Ирландии решило сократить выплаты для беженцев из Украины с 220 евро в неделю до 38,8. При этом в ближайшем будущем их могут лишить и бесплатного жилья. Сергей из Запорожья в интервью «Московскому Комсомольцу» рассказал о буднях жизни украинского беженца в Ирландии и желании перебраться в Россию.

Проработавший долгие годы на заводе «Запорожсталь» Сергей смог выехать вместе с женой и сыном в городок Слайго, расположенный на северо-западе Ирландии. Всего в стране находится около 100 тысяч украинских беженцев.

«Сначала поехала жена с сыном, потом к ним перебрался и я. Благо на Украине процветает коррупция. Чтобы пересечь украинскую границу, пришлось купить справку, дающую право на «откос» от армии по медицинским показаниям. Я присягу давал один раз, еще в Советском Союзе, когда в 1990-92 годах служил на аэродроме в Плесецке, в Архангельской области. За липовую справку пришлось выложить 4,5 тысячи долларов, при этом влез в долги», – рассказал свою историю Сергей.

По его словам, они живут в отдельной квартире, коммунальные платежи за которую в месяц обходятся в 500 евро. Он вместе с женой получает по 206 евро в месяц на каждого взрослого и еще 50 евро на ребенка в неделю. При этом украинским пенсионерам в возрасте от 65 лет платят по 250 евро в месяц.