После инцидента в Чехове полиция открыла уголовное дело в отношении иностранных граждан, которые избили ветерана спецоперации. Об этом сообщает подмосковный Следком.

Ранее стало известно, что в одном из кафе подмосковного Чехова отдыхал ветеран СВО с приятелем. Мужчины вышли на улицу. Участник спецоперации рассказывал приятелю о фронтовой жизни. Их разговор услышали иностранные граждане. Они стали толкать ветерана, пытаясь ударить по раненой ноге.

Боец СВО с приятелем вернулись в кафе. Позже ветерана пригласила потанцевать девушка. Иностранцы начали отпускать в ее адрес оскорбления. Ветеран заступился за девушку. Началась драка. Россиянину с приятелем пришлось отбиваться от толпы иностранцев. Всего в драке, выяснили полицейские, участвовало больше 10 человек. Сотрудники кафе укрыли ветерана за барной стойкой.

Полицейские разбираются в деталях инцидента. Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве. Избивших ветерана объявили в розыск.