Визит российского президента Владимира Путина в самый западный регион Российской Федерации, а именно, Калининград вызвал настоящую панику в западных странах. Об этом в своем материале сообщает «Царьград».

Официальная программа визита президента России в Калининградскую область включала встречу со студентами Университета имени Канта, совещание с губернатором региона, а также открытие нового производства. Другими словам, сугубо мирный визит с обычными рабочими целями.

Однако за прилетом российского президентского борта в Калининград следило сразу несколько разведывательных самолетов стран НАТО, включая Францию, Британию, Швецию и Германию.

Автор материала отмечает, что прибалтийские страны планируют построить более шестисот бункеров, на случай возможного конфликта с Российской Федерацией. То есть, страны Балтии в серьез готовятся к военному конфликту с Москвой.

При этом в Европе начинаются крупнейшие со времен «холодной войны» военные учения НАТО под названием Steadfast Defender. Страны европейского союза будут отрабатывать сценарий быстрого перемещения своих войск к восточным границам для сдерживания противника до прибытия помощи из США.

Поэтому мирный визит Путина в Калининград продемонстрировал лидерам Запада, что Москва не боится второго фронта и у нее точно найдутся силы на второе СВО.