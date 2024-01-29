Житель Челябинска, который был досрочно освобожден из колонии за участие в СВО, снова может оказаться за решеткой. Мужчина вернулся с зоны боевых действий и направился к бывшей жене. Во время визита он избил свою экс-супругу.

«Сотрудниками отдела полиции «Советский» на основании материалов доследственной проверки, проведенной по заявлению местной жительницы, в отношении ее бывшего мужа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в челябинском управлении МВД.

Отмечается, что бывший заключенный получил тюремный срок как раз за истязания своей супруги. В 2021 году он был приговорен к 6.5 годам колонии особого режима. Он избивал свою жену, когда она была беременна. За то время, как мужчина находился в тюрьме, женщина получила развод. В марте 2023 года он заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. В конце ноября вернулся в Челябинск.

Журналисты пообщались с бывшим заключенным, который подтвердил, что находится в родном городе. Однако обвинения со стороны бывшей жены в свой адрес он отверг. Мужчина заявил, что его экс-супруга злоупотребляет алкоголем, и показал журналистам видео, где женщина оскорбляет его и его мать.