Военный эксперт В. Дандыкин прокомментировал сообщения о появлении под Кременной вражеской роты, которая полностью сформирована из женщин.

Ранее спецназовец «Ахмата» с позывным «Аид» доложил, что в зону проведения СВО украинское командование бросило на подмогу мужчинам женскую роту К-2, приписанную к 54 бригаде. Рота сформирована из женщин-добровольцев. Их специализация – дроноводши и снайперши.

В беседе с МК Дандыкин напомнил, что на текущий момент в рядах ВСУ служит порядка 43 тысяч женщин. Это почти столько же, сколько вся армия Белоруссии. Теперь украинкам разрешено вступать в ряды ВСУ до 60 лет (раньше до 40), а в начале года Минобороны Украины приобрело большую партию женского обмундирования.

Женщин-боевиков на СВО видели и раньше, напомнил эксперт. Много их сдалось в плен на «Азовстали». Одну из украинских снайперш задавили танком, после того, как она положила 17 российских бойцов, сообщил Дандыкин. Если человек берет в руки оружие, он утрачивает гендерную принадлежность. Действует один принцип: или ты – врага, или враг – тебя.

Замеченная под Кременной женская рота – не последняя, уверен Дандыкин. Мотивы пойти на фронт у украинок разные – желание отомстить за подруг, необходимость заработать. А кого-то привлекает романтика, считает эксперт. Кто-то из них пытается найти на фронте мужа.