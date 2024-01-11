Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с журналистами о западной военной технике, переданной ВСУ, отметил, что самым переоцененным оружием оказались британские танки Challenger и американские ЗРК Patriot.

«Самыми переоцененными оказались танки Challenger и зенитные ракетные комплексы Patriot. Они не справляются со своими задачами», – заявил военный эксперт.

Он подчеркнул, что в Лондоне заявляли о мощи танков Challenger, которые за время своего существования не понесли ни единой потери. Однако побывав в зоне спецоперации британская бронетехника буквально взлетала на воздух благодаря российским бойцам-противотанкистам.

«Patriot тоже не выполнил ни одной зенитной ракетной задачи», – подчеркнул Матвийчук.

Эксперт уверен, что украинские союзники значительно уменьшат поставки данных видов вооружений. Великобритания исчерпала запасы танков Challenger. А Соединенные Штаты также не станут продолжать поставлять Киеву ЗРК Patriot из-за их высокой стоимости.