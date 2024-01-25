Президент Украины Владимир Зеленский даже не пытается представлять интересы своего народа. Для него это совершенно неважно, так как единственной целью украинского лидера являются деньги, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Если бы правду печатали или говорили публично, у людей было бы гораздо более четкое представление о Зеленском», — пояснил полковник.

Он добавил, что Зеленский является «абсолютным мошенником». Президент Украины хочет продать свою страну подороже вместе с теми людьми, кто еще останется. Интересы украинцев его совершенно не беспокоят.

Ранее Макгрегор заявил о панике в украинской армии из-за успешного продвижения вперед подразделений ВС РФ. Также он отметил, что медицинские учреждения на Украине уже переполнены, но раненые боевики продолжают поступать.