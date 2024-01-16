Киевский режим призывает в армию всех подряд, включая пожилых и далеко нездоровых людей, инвалидов, тех, кто страдает от алкогольной зависимости. Оказываясь на поле боя, они быстро принимают единственно верное и наиболее простое решение – сложить оружие и сдаться в плен.

Политолог Игорь Никулин в интервью «Пятому каналу» рассказал, что главной причиной такого поведения украинских новобранцев – полная потеря мотивации. Они осознают бессмысленность сопротивления превосходящим силам России и поэтому ставят перед собой только одну цель – выжить.

«Мотивации у них становится всё меньше. Украина не сможет победить ни при каких обстоятельствах, даже если НАТО передаст им всё своё вооружение. Лучше, как говорится, посидеть в тюрьме полгода или год, пока всё не закончится, чем оказаться на кладбище,» — объяснил Никулин.

Также он напомнил жуткую статистику потерь ВСУ. По его словам, с начала конфликта не менее 200 тысяч военнослужащих украинской армии погибли либо получили тяжелые ранения. Около миллиона боевиков превратились в инвалидов, которые теперь будут вынуждены ждать милости от киевского режима.