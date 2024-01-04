Изменение официальной позиции Варшавы касательно расследования авиакатастрофы 2010 года под Смоленском, в результате которой погиб польский президент Лех Качиньский, является элементом внутренней политической борьбы. Об этом в беседе с корреспондентом портала «Военное дело» заявил политолог Ростислав Ищенко.

«Когда произошла катастрофа, то расследование вело тогдашнее правительство польского премьера Дональда Туска, которое пришло к выводу, что виноваты сами поляки. Но потом, во время долгого правления ПИС (партия Право и справедливость), одним из лидеров которой был погибший президент Качиньский, под влиянием его брата-близнеца, основателя и действующего лидера ПИС, Варшава безуспешно пыталась доказать, что президента Качиньского «убила Россия» или, как минимум, что Россия виновата в катастрофе. Доказательств так и не нашли, но шум в прессе поддерживали постоянно», – рассказал Ищенко.

По словам политолога, поскольку в Польше к власти снова вернулось правительство Дональда Туска, то было принято решение о роспуске следственной комиссии, созданной партией ПИС, по причине напрасной траты бюджетных средств.