Конфронтация с Россией западных элит будет только нарастать, пока они уверены, что у них есть шанс на победу. Об этом в беседе с изданием «Военное дело» рассказал политолог Ростислав Ищенко.

«Проблема в том, что на Западе у власти в большинстве стран находятся политики, которые на данном этапе считают потерю власти их кланом самой страшной угрозой – страшнее ядерной войны. Они уверены, что Запад сильнее России и ему надо только собраться с силами и всем коллективом выступить против Москвы, чтобы заставить Россию капитулировать. Эти политики пытаются правдами и неправдами втянуть НАТО в войну с Россией», – отметил эксперт.

По его словам, прямого конфликта между Российской Федерацией и странами Запада нет только потому, что там присутствует «сильная оппозиция здоровых сил», которая серьезно ограничивает возможности «западным поджигателей войны».