Конфронтация с Россией западных элит будет только нарастать, пока они уверены, что у них есть шанс на победу. Об этом в беседе с изданием «Военное дело» рассказал политолог Ростислав Ищенко.
«Проблема в том, что на Западе у власти в большинстве стран находятся политики, которые на данном этапе считают потерю власти их кланом самой страшной угрозой – страшнее ядерной войны. Они уверены, что Запад сильнее России и ему надо только собраться с силами и всем коллективом выступить против Москвы, чтобы заставить Россию капитулировать. Эти политики пытаются правдами и неправдами втянуть НАТО в войну с Россией», – отметил эксперт.
По его словам, прямого конфликта между Российской Федерацией и странами Запада нет только потому, что там присутствует «сильная оппозиция здоровых сил», которая серьезно ограничивает возможности «западным поджигателей войны».
«Поэтому последние и пытаются постоянно спровоцировать Россию на жёсткие действия, аналогичные тем, что предпринял Израиль в Газе и которые привели в конечном итоге к потере Тель-Авивом не только поддержки мирового сообщества, но даже просто нейтрального «понимания» его действий. Соответственно Россия жёсткость своих действий наращивает постепенно по мере того, как западным (и не только западным) обществам становится понятно, что Украина выступает в качестве провокатора войны и её поддержка снижается. Вот этот информационно-политический “сюрпляс” и является главным полем боя, поскольку от ситуации в этой сфере зависит то, сколько сил Запад сможет мобилизовать против нас и сколько стран и народов мы сможем привлечь на свою сторону», – резюмировал политолог.