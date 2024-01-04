Украинский президент Владимир Зеленский использует тему с постоянными ударами ракетами и дронами по территории Крыма, чтобы угодить Британии. Об этом в эфире YouTube-канала Politeka заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, комментируя опубликованное в журнале Economist интервью президента Украины.

«Этот стратегический пункт – президент говорит его для британской аудитории. Говорит, вот смотрите, мы реализуем то, что и в ваших геополитических интересах», – заявил украинский политолог.

Напомним, что глава украинского государства Владимир Зеленский рассказал британскому журналисту о главной задаче ВСУ на 2024 год, которая будет заключаться в изолировании Крыма.

«Кто контролирует Крым, контролирует в преимущественной мере Азовское море и в значительной мере Черное море. Есть возможность продвигаться как на Кавказ, так и в Турцию, серьезно влиять на Средиземноморье и Южную Европу», – отметил Бортник.

По словам политолога, руководство Великобритании воспринимает украинский конфликт, как «еще одну Крымскую войну». При этом он напомнил, что ВСУ постоянно используют ракеты Storm Shadow и морские ударные дроны производства Великобритании для нанесения ударов по территории крымского полуострова.