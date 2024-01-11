Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что американский лидер Джо Байден угодил в политическую ловушку из-за конфликта на Украине. Он подчеркнул, что оппоненты потребовали от главы государства назвать конкретные цели США по Украине. Однако Белый дом не может выполнить данные требования.

По словам Бортника, Байден не может выразить желание «разгромить Россию военным путем», ведь это невыполнимая задача. Кроме того, назвать целью «ослабление РФ» руками союзников вызовет негодование в Евросоюзе.

Таким образом, лидер США сейчас находится в ситуации, когда любой его ответ не сможет удовлетворить его оппонентов, так как будет некомпетентным или нереалистичным, считает политолог.

Напомним, в конце декабря 2023 года Джо Байден заявил об угрозе конфликта на Украине Североатлантическому альянсу. Ряд экспертов считают, что подобными высказываниями , Байден чуть ли не объявляет начало третьей мировой.