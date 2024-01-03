Антироссийские санкции должны быть отменены для восстановления экономики Франции. Такое мнение выразил на своей страничке в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России) глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Антироссийские санкции убивают нас взрывом цен на энергоносители. ЕС, евро и политики убивают нас, макронизм убивает нас!», – написал французский политик.

По словам Филиппо, во Франции произошел «резкий крах национального производства» из-за резкого роста стоимости на энергоносители. По этой причине необходимо в срочном порядке отменять санкции в отношении Российской Федерации.

По мнению французского политика, Парижу стоит немедленно выйти из состава Европейского союза и начать реализовывать политику «экономического патриотизма». При этом Филиппо подверг резкой критике 12-й пакет санкций в отношении России, анонсированный Еврокомиссией.