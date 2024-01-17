Китайская сторона уклонилась от любых контактов с украинским президентом В. Зеленским в Давосе, хотя он и китайским премьер Ли Цянь одновременно приехали в Швейцарию на экономический форум. О причинах несостоявшейся встречи пишет Politico.

Со ссылкой на собственного инсайдера в администрации Белого дома Politico сообщает, что Пекин уклонился от встречи с украинской стороной, потому что, по словам информатора издания, ранее Москва призвала Пекин прекратить дипломатические отношения с Киевом.

Неназванный украинский чиновник заявил изданию, что Киев не предлагал китайским делегатам или премьеру прийти на встречу. А сам Зеленский, сообщил тг-канал «Политика Страны», так и вовсе убежден, что встреча с Ли Цянь – это «не тот уровень», на который он рассчитывал. Зеленский сказал, что намерен встречаться с лидерами, которые, как и он, реально что-то решают в своих странах.