Американское издание Politico составило список событий 2024 года, отнеся их к так называемым «черным лебедям» – труднопрогнозируемые и редкие события, имеющие в итоге значительные последствия. В числе самых малоправдоподобных, но вполне «реальных» прогнозов журналисты издания привели обнаружение инопланетного разума.

Руководитель проекта «Галилео», директор-основатель Инициативы черных дыр Гарвардского университета Ави Леб заявил, что человечеству известна уже дюжина пригодных для жизни экзопланет в радиусе 30 световых лет от Земли.

«А мы осведомлены о происходящем лишь на нескольких процентах из них», – подчеркнул ученый.

Среди других «черных лебедей» авторы материала назвали срыв выборов в Соединенных Штатах. Politico приводит слова главы консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Яна Бреммера, заявившего, что у самой могущественной стране в мире может не получиться проведение свободных и честных выборов.

Также в издании «черными лебедями» значится «китайский сюрприз». Приводится мнение руководителя программы Центра стратегического прогнозирования Центра Стимсона Мэтью Берроуза, считающего, что КНР может потерпеть финансовый крах из-за возникших проблем в экономике в результате вероятного начала военной операции Поднебесной в Тайване.