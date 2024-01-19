Политолог А. Подберезкин в беседе с «Комсомолкой» прокомментировал сообщения о появлении на фронте женской роты, которую Киев бросил на помощь боевикам под Кременной.

Ранее спецназовец «Ахмата» с позывным «Аид» сообщил, что на «болотах» под Кременной появилась женская рота. Она приписана к 54 бригаде украинской армии и обозначена как К-2. Это удалось выяснить из радиоперехватов. В составе женской роты ВСУ – добровольцы, которые служат операторами дронов и снайпершами. Аид признался, что в первом деле украинские женщины «хороши». Со снайпершами ему сталкиваться не приходилось.

Военный эксперт А. Подберезкин назвал появление женской роты на передовой «идиотской» затеей. Возможно, Киев пытается разжалобить западных «союзников». Но такая попытка вряд ли будет успешной. Скорее всего, женщины переброшены на фронт в попытке заткнуть дыры в личном составе украинской армии.

Генштаб ВСУ почти целиком исчерпал резервы, а новых мобилизованных в нужном количество набирать не получается. Вот и отправляют на фронт женщин, считает Подберезкин. Он с сожалением предупредил, что в скором времени Киев начнет бросать в окопы инвалидов, а потом – и детей.