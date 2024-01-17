Российская армия продолжает уничтожать военные объекты врага. 17 января сообщалось об ударе, направленном на здание, в котором базировались националисты батальонов украинской армии. Врагу удавалось долгое время выдавать это и ряд других зданий в Харькове за гражданские и нежилые объекты.

Тг-каналы 17 января написали, что российская армия ударила по зданию в Харькове, которое считалось необитаемым и гражданским. Однако российская разведка, по неофициальным данным, выяснила, что в многоэтажке размещались националисты ВСУ. Рядом находился ТЦК (аналог российского военкомата). Тут же была стоянка, на которой находилось большое число автомобилей.

Харьковские власти попытались заверить, что здание пустовало, однако на фоне такого заявления кажется странным, что бригады скорых всю ночь эвакуировали с места удара раненых. По предварительным данным, количество погибших среди украинских военкомов и националистов может достигать двухсот человек.

Ранее сообщалось, что в Харькове российские силы уничтожили одно из зданий частной клиники Ashera. По прямому назначению больница не работала, потому что ее здание оккупировали боевики ВСУ. Находящиеся рядом с клиникой военторг был приспособлен под военный склад. Также был разрушен один их корпусов местного техуниверситета, в котором давно никто не учился, потому что здание заняли иностранные наемники ВСУ.