На Серовском тракте в Свердловской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В припаркованный у обочины грузовик на большой скорости влетела «Газель», перевозившая хлебобулочные изделия. Кабину Фургона разорвало на части, но водитель чудом остался в живых. Видео происшествия в социальных сетях выложили очевидцы ДТП.

Известно, что на 267-м километре трассы, соединяющей Екатеринбург с Нижним Тагилом и Серовым, в припаркованный у обочины ГАЗон врезалась «Газель». В результате столкновения кабина и кузов фургона разлетелись на мелкие части, а грузовик от удара выбросило в кювет. При этом на дороге повсюду были разбросаны поддоны с хлебом и булочками. Водитель «Газели» направлялся из Кушвы в Серов.