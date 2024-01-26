Украинский военнослужащий, который был взят в плен российскими бойцами на Запорожском направлении рассказал в беседе с журналистами о серьезных потерях в своем подразделении. По словам военнопленного Руслана Попова, который был пулеметчиком 14-й бригады ВСУ «Червона калина» в его подразделении осталось только 3% от состава пехоты. Он подчеркнул, что его бригада утратила боеспособность.

«В нашем батальоне, я слышал, что по пехоте было 3% оставшихся в строю», – рассказал украинский военнопленный.

По словам Руслана Попова, он со своим подразделением прибыл на Запорожское направление в мае 2023 года. Но сейчас в нем практически не осталось бойцов, способных предпринимать активные действия. Он подчеркнул, что командование не переводило их на пункт постоянной дислокации, а держат до последнего в зоне боевых действий.