Военнопленный украинской армии записал короткое видеообращение, в котором ходатайствовал о награждении российского бойца с позывным «Философ». Видео размещено в тг-канале военкора Семена Пегова WarGonzo.

Пленный украинец на радостях, что выжил, призывает российское командование поощрить бойцов добровольческого батальона «Сомали». Особенно он отмечает бойца с позывным «Философ». Украинец говорит, что «товарищ Философ» точно достоин суточного отпуска и хорошего квадрокоптера. Военкор подчеркивает, что в искренность пленного поверить просто, ведь благодаря российским бойцам ему удалось выжить.

Минобороны РФ неоднократно напоминало, что желающим сложить оружие украинским солдатам и офицерам достаточно выйти на частоту 149.200 и сказать позывной «Волга». Им объяснят, как сдаться в плен, гарантируя сохранность жизни и достойное обращение. За несколько месяцев, сообщали в МО РФ, при помощи специальной частоты не погибать за киевский режим решили больше 10 тысяч солдат ВСУ.