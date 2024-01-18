Читатели «Фонтанки» прислали видеоролик, на котором, по предварительным данным, они засняли пролетающий над питерским портом вражеский дрон.

Свидетели могли сделать видеозапись пролета вражеского дрона над Кировским районом Северной столицы, пишет издание. Предположительно, на сделанных в ночь с 17 на 18 января кадрах зафиксирована порт Вольный остров вблизи Угольной гавани.

Ранее сообщалось, что вражеский дрон рухнул у причалов ПНТ, которые расположены в Угольной гавани. Резервуары, заполненные нефтепродуктами, повреждений не получили. Пострадавших нет. На причале в момент падения дрона крупных судов не было. ПНТ возобновил работу в штатном режиме.

По данным МО РФ, дрон самолетного типа с размахом крыла 6 метров был сбит в Ленинградской области, но рухнул в Петербурге. Инсайдеры издания сообщили, что вражеский БПЛА был один, его засекли в Твери и подавили средствами РЭБ. На время перехвата вражеского дрона Пулково приостановил работу, но затем вернулся к прежнему графику приема и отправки самолетов.