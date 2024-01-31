Новости о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного свидетельствуют об больших проблемах в военно-политическом руководстве Украины, появившихся после провального контрнаступления украинской армии. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова.

«Конечно, следят. Пока много вопросов. Очевидным остается одно: у киевского режима много проблем. Это однозначно», – заявил пресс-секретарь российского президента.

По его словам, проблемы внутри киевского режима обострились на фоне неудач на фронте, в частности после провального контрнаступления ВСУ летом 2023 года. При этом противоречия среди высшего военно-политического руководства современной Украины будут только нарастать по мере успешного выполнения российской армией целей специальной военной операции в зоне боевых действий.