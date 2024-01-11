Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Москву не уведомляли о конфискации российских активов Вашингтоном. Такой комментарий он оставил по поводу публикации американским информационным агентством Bloomberg материала по поводу поддержания администрацией Белого дома законопроекта, позволяющего конфисковать замороженные российские активы.

Издание отмечает, что активы на примерную сумму в 300 миллиардов долларов будут конфискованы для оплаты восстановления Украины.

«Разумеется, у нас каналов связи почти нет. Никто никого не уведомлял», – заявил Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, данная новость является провокацией, анонсирующей незаконные действия в отношении собственности Российской Федерации. Он подчеркнул, что изъятие активов РФ представляет собой подрыв международного финансового авторитета и доверия инвесторов. Такими действиями США провоцируют европейские страны совершать подобного рода незаконные действия. Он отметил, что в такой способ Штаты намереваются надавить на Европу, где находится основная часть активов.