Мариуполь является одним из крупных городов, которые стали частью Российской Федерации после проведенного референдума осенью 2022 года. Издание «Московский комсомолец» рассказало, как прошел первый год для местного населения, и как изменилась их жизнь после присоединения к РФ.

Еще недавно город практически лежал в руинах после кровопролитных боевых действий. Российским бойцам пришлось буквально выкуривать украинских боевиков из их укрытий, организованных в местных промышленных зонах.

Весь минувший год город усиленно восстанавливался. Мариупольцам помогали специалисты, прибывшие из различных уголков нашей страны. Также много мастеров приехало из города-побратима Санкт-Петербурга.

Летом 2023 года была завершена реконструкция парка 50-летия Победы и прилегающего к нему скверу возле памятника истребителю МиГ-17. Также был отремонтирован и сам памятник. Кроме того, в Мариуполь вернулись памятники Владимиру Ленину, которые были снесены ранее по приказу киевского режима.