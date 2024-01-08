Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Храме Христа Спасителя встретился с 11-летним Лукой Стукалиным. Мальчик уже перенес 16 операций, так как у него серьезные проблемы с позвоночником. До шести лет Лука вовсе не мог ходить.

Ребенок родом из города Волжский Волгоградской области. Его отцом является настоятель храма Новомучеников и исповедников церкви Русской Иоанн Стукалин. Он рассказал о проблемах со здоровьем сына, которое с Божьей помощью наладилось.

«До шести лет не ходил. Когда забеременела матушка, нам сказали, что не будет ни ходить, ни думать, ни говорить. И вот – смотрите, какой мальчик», – сказал Стукалин.

Лука Стукалин написал патриарху письмо, в котором поведал о своей жизни. В ответ глава РПЦ пригласил ребенка с его семьей в храм Христа Спасителя на Патриаршую рождественскую елку.

Патриарх Кирилл назвал Луку чудесным ребенком, благословил его и подарил подарок, пожелав ему здоровья и сил: