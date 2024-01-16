Туристка из России во время посещения Шанхая удивилась отсутствию туалетов в таких публичных местах, как кафе и рестораны. Своими впечатлениями от посещения Китая россиянка поделилась с корреспондентом портала Lenta.ru.

«Я не понимаю, как тогда китайцы там едят, пьют кофе и куда они потом ходят справлять нужду», – заявила россиянка.

По ее словам, проживающая в Шанхае подруга рассказала ей, что китайцам в принципе не важно в каком месте справлять малую нужду. Причем некоторые китайцы могут сходить в туалет прямо на улице.

Данная проблема особо распространена в одном из центральных районов Шанхая под названием French Concession. В этой части города находится большое количество старых зданий. Однако в целом Шанхай произвел положительные впечатления на российскую туристку.